افتتح اليوم الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات المؤتمر السنويTECH INVEST "تيك انفيست 3" الذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مصر الاقتصاد الرقمي"؛ وذلك بحضور السيد/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام، والمهندس/ خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والأستاذ/ عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندسة/ هالة الجوهري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي والبنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رؤساء الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية وقيادات المال والأعمال وأكثر من 300 شركة تكنولوجية.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت تجني ثمار تنفيذ استراتيجيتها حيث حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى معدلات للنمو خلال التقارير التي صدرت مؤخرا حول المؤشرات الاقتصادية للعام المالي الحالي، حيث تجاوزت معدلات نمو القطاع نسبة 15% وبلغت في أحد التقارير نسبة 18%؛ موضحا أن استراتيجية الوزارة ترتكز علي عده محاور أهمها هو بناء قاعدة ثرية وعريضة من القدرات المتعمقة في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة من أجل بناء حلول تكنولوجية متميزة لمجابهة التحديات في مختلف مناح الحياة في المجتمع، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية؛ مستعرضا أهم المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها للوصول إلى هذا الهدف والتي تشمل تدشين 8 مجمعات للإبداع التكنولوجي وفروع لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الحرم الجامعي في 8 محافظات مختلفة لتمكين الشباب من الطلبة والخريجين من تلقي الدورات التدريبية المتخصصة والاستفادة من برامج رعاية الابداع.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم البدء في انشاء أكاديمية رقمية "مهارة تك" تحتوي على أكثر من 100 ساعة من المحاضرات يلقيها خبراء متخصصون في 9 محاور مختلفة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة فكرتك شركتك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي يتم من خلالها احتضان وتمويل الأفكار المتميزة للشباب في مختلف مجالات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحويلها لمشروعات تجارية، كما تم البدء في انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تشمل مجموعة من معاهد التدريب والأكاديميات المتخصصة في بناء القدرات بهدف إتاحة فرص تدريبية متعددة للشباب بدءا من العام المقبل.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه يتم المضي بخطى ثابتة نحو إقامة مجتمع رقمي حيث سيشهد النصف الثاني من العام الحالي تحويل مدينة بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر كمشروع تجريبي يتم خلاله إطلاق 25 خدمة حكومية رقمية رئيسية تباعا من خلال مجموعة من المنافذ تشمل بوابة مصر الرقمية على الانترنت، وتطبيقات المحمول، ومكاتب البريد المصري، ومراكز الاتصال حتى يتاح لكافة فئات المجتمع الحصول على هذه الخدمات الرقمية، كما تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الرقمية ومنها مشروع التأمين الصحي، وميكنة الضرائب بالتعاون مع وزارة المالية، وتطوير المناطق الاستثمارية، كما تم اطلاق أول اطلس متكامل لممتلكات وزارة الأوقاف لإدارتها وترشيد مواردها، وذلك بالإضافة إلى اطلاق حزم من الخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه يتم العمل على تبني التكنولوجيات الحديثة، كما تم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للثلاث سنوات المقبلة تم من خلالها تحديد المجالات التي سيتم التركيز عليها للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك تحديد الخبرات المتنوعة المطلوبة في هذا المجال الهام، موضحا أنه يتم التواصل مع عدد من الدول المتقدمة في هذا الشأن ومنها الصين وروسيا واليابان ورواند وجنوب أفريقيا والسعودية والامارات للتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرامج المدمجة وعلوم البيانات؛ مؤكدا على أن هناك فرص كبيرة للشركات الناشئة والشباب المصري المبدع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية ولاسيما في الدول الافريقية.

ومن جانبه أكد السيد/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية الخدمات الرقمية في تحقيق الاستفادة لأكثر من 4.5 مليون تاجر على مستوى الجمهورية؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل على تحديث قواعد البيانات التجارية من خلال ربط الغرف التجارية بكل الهيئات والمؤسسات الحكومية سواء وزارة المالية أو مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وإصدار الشهادات المؤمنة بشكل إلكتروني بما يساعد في نشر منظومة الشمول المالي والاقتصاد اللانقدي.

كما أكد المهندس/ خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا أن الشعبة تحرص على تنظيم هذا الحدث السنوي لما يمثله من أهمية كبرى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وللشركات الأعضاء في الشعبة على وجه الخصوص، حيث يناقش مجموعة من القضايا المهمة والتي تحظي باهتمام الدولة في الوقت الراهن ومنها التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركي والإعلام الرقمي والصحة الرقمية.

هذا وقد قام الدكتور/ عمرو طلعت بجولة داخل المعرض المقام على هامش فعاليات المؤتمر؛ اضطلع خلالها على أبرز المشروعات التي تقدمها الشركات المشاركة بالمعرض؛ حيث أشاد بالأفكار الخلاقة والمتميزة التي استعرضها الشباب والتي تمثل حلولا تكنولوجية إبداعية في مختلف القطاعات.