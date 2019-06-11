احترقت سيارتان ملاكي وجرار زراعي بالكامل اليوم، في حريق هائل شب في جراج خاص بقرية "ميت طريف" مركز دكرنس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورد بلاغ من أهالي قرية ميت طريف مركز دكرنس بنشوب حريق هائل بجراج خاص بالقرية.

انتقل ضباط مباحث دكرنس وقوات الحماية المدنية وجرى الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء تحت إشراف المقدم أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية إلى مكان البلاغ.

وتعاملت القوات مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده، وتبين اشتعال النيران في سيارتين ملاكي وجرار زراعي داخل الجراج.

وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل جراج خاص ملك المواطن "أحمد سعد السعيد"، مقيم بقرية ميت طريف مركز دكرنس، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.