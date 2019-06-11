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التعليم العالي: نتابع أوضاع الطلاب المصريين في السودان

التعليم العالي: نتابع أوضاع الطلاب المصريين في السودان

"الحناوي" يشكر نواب البرلمان بعد حل أزمة "الشيك دون رصيد"

"الحناوي" يشكر نواب البرلمان بعد حل أزمة "الشيك دون رصيد"

"المعهد المصرفي" يعلن عن حاجته لمدربين جدد في مجالات مختلفة

"المعهد المصرفي" يعلن عن حاجته لمدربين جدد في مجالات مختلفة

بالفيديو| الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"

بالفيديو| الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"

100 أسرة بالغربية مهددون بالتشرد.. والأهالي: عايزين نعيش مستورين

100 أسرة بالغربية مهددون بالتشرد.. والأهالي: عايزين نعيش مستورين

بريطاني يعشق صلاح.. "دانيل" لـ"الوطن": "هشجع مصر في أمم أفريقيا عشانه"

بريطاني يعشق صلاح.. "دانيل" لـ"الوطن": "هشجع مصر في أمم أفريقيا عشانه"

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لأول مرة في مصر.. "سكوتر" للتنقل عبر المسافات القصيرة: "ممكن يتأجر"

مهن الزمن الجميل.. تواجه تطورات العصر وثورة التكنولوجيا.. وتتحدى الانقراض

مهن الزمن الجميل.. تواجه تطورات العصر وثورة التكنولوجيا.. وتتحدى الانقراض

صانع الأقفاص: البلاستيك غزا السوق مع إنه مش صحى.. وقفص العيش بـ«3 جنيه ونص»

صانع الأقفاص: البلاستيك غزا السوق مع إنه مش صحى.. وقفص العيش بـ«3 جنيه ونص»

أقدم صنايعى «بواجير جاز»: «كبرت ونفسى فى معاش»

أقدم صنايعى «بواجير جاز»: «كبرت ونفسى فى معاش»

مكواة الرِّجل وزنها 18 كيلو.. ومكوجى قايتباى يحتفظ بطرازين قديمين: «دوّبوا 20 صنايعى»

مكواة الرِّجل وزنها 18 كيلو.. ومكوجى قايتباى يحتفظ بطرازين قديمين: «دوّبوا 20 صنايعى»

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