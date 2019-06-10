أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس مسؤول مالي وإداري بالتربية والتعليم ومدير مشتريات سابق، 15 يوما، بتهمة التربح واستغلال النفوذ والرشوة من مقاول وابنه في عملية تجديد مبنى مديرية التعليم بالقليوبية وتجهيز المبني الجديد للمديرية ببنها.

فيما طلبت النيابة بسرعة ضبط المقاول وابنه، لهروبهما عقب ضبط مسؤولي المديرية المتورطين في الواقعة.

كشفت التحقيقات تورط المتهمين، ووجهت لهما تهم التربح وتلقي الرشوة على سبيل تسهيل أعمال مقاول وابنه في عمليات تجديد مبنى المديرية وتجهيز المبنى الجديد الملحق بديوان المديرية بالعاصمة بنها، إذ تبين وجود مخالفات مالية وإدارية في الأعمال أثبتتها التحريات والتحقيقات.

وشكلت النيابة لجنة لمراجعة أعمال المسؤولين المضبوطين، كما استدعت عددا من الموظفين بالمديرية، للتحقيق وسماع أقوالهم في الوقائع المنسوبة للمتهمين.