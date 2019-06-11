"المعهد المصرفي" يعلن عن حاجته لمدربين جدد في مجالات مختلفة

أعلن المعهد المصرفي المصري، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن حاجته إلى عدد من المدربين، وذلك في إطار سعيه لتطوير كوادره البشرية، وإتاحة المزيد من الخدمات لأكبر عدد من المتدربين.

ويشترط في المتقدم الآتي:

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، التجارة، والاقتصاد.

- الحصول على درجة الماجستير.

- ألا تقل الخبرة عن 3 سنوات كحد أدنى.

التخصصات المطلوبة حاليا للمحاضرين في مجالات:

- مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- تطوير منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- التسويق وإدارة علاقات العملاء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- محلل مالي معتمد.

- محلل إداري معتمد.

- مراجع داخلي معتمد.

- الاقتصاد.

- رسائل السويفت.

- مجال المراجعة الداخلية.

- الخزانة.

ويجرى التقديم للوظيفة من خلال ملء استمارة طلب المحاضرين على موقع المعهد، ثم إرسالها إلكترونيًا إلى instapply@ebi.gov.eg، مع نسخة واضحة ممسوحة ضوئيًا من بطاقة الرقم القومي السارية، مع تضمين عنوان بريد إلكتروني، ورقم هاتف في تفاصيل الاتصال الخاصة بالمتفدم.

وسيجرى خلال يومين إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور لإجراء امتحان القبول عبر الإنترنت.

ويمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل من هنــــــا.