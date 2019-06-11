"الأرصاد": طقس الأربعاء مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا، الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 23 33

دمنهور 21 31

الإسكندرية 22 29

بلطيم 21 29

مطروح 21 28

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

الزقازيق 23 34

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 21 29

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 24 35

الفيوم 23 36

بني سويف 23 36

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 24 38

قنا 25 39

الأقصر 23 41

أسوان 27 41

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 31 44

المدينة 27 42

الرياض 24 45

المنامة 34 41

أبوظبي 32 44

الدوحة 32 42

الكويت 33 49

دمشق 16 33

بيروت 22 29

عمان 16 32

القدس 18 28

غزة 22 28