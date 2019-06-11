قال بنك استثمار مجموعة "شعاع" إن هناك عدة عوامل أثرت على تحسّن سعر الجنيه المصري، أبرزها تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية.

وتوقع استمرار تحسّن الجنيه المصري وزيادة تماسك قيمته، مع تزايد احتمالات انخفاض الدولار، خاصة أنه لا يوجد ضغط هيكلي حالياً، قد يؤدى إلى انخفاض في قيمة الجنيه على المدى القصير.

وأضاف "البنك" أن مستوى الاحتياطات المستقر يمحو مخاطر سعر الصرف، في ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل/ صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 26% في الربع الأول من العام المالي 2018 - 2019، مقارنة بـ40% في العام المالي 2015 - 2016.