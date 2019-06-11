استقبل مركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، طفلا مصابا بلدغة ثعبان، في أثناء لهوه بمحيط منزله بمركز أبو المطامير.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا، من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول "سامح. ا. ص" 10 سنوات، مقيم في أبو المطامير، إلى مركز السموم.

وبالانتقال للمركز، تبين إصابة الطفل بلدغة ثعبان في أثناء لهوه بمحيط منزل أسرته بأبو المطامير.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وأكد الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، أنه جرى التعامل مع الحالة، وعمل جميع الإسعافات، حيث أعطى الطفل مصل لدغة الثعبان، وحالته مستقرة.