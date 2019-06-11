شغفه باللغة العبرية منذ الثانوية العامة ساهم في التحاقه بقسم اللغات السامية في كلية الألسن جامعة عين شمس، ولم يتوقف طموحه عند ذلك الهدف ليصبح معيدا للغة العبرية بعد تفوقه في دراسته الجامعية.

أحمد سليمان، الذي طمح دائما بالمشاركة في فيلم "ولاد العم"، حيث كان في المرحلة الثانوية آنذاك، ليتحقق ذلك الحلم بعد سنوات عديدة حينما عرض عليه الدكتور منصور عبدالوهاب، أستاذ اللغة العبرية والمشرف على الجانب اللغوي في فيلم "الممر"، العمل معه ضمن طاقم الفيلم الذي يتحدث اللغة العبرية، ويقول سليمان: "كنا في الكلية وفجأة وجدت دكتور منصور يقول لي (إحنا شغالين في فيلم ما تيجي معانا)".

وأضاف سليمان لـ"الوطن": "دكتور منصور عبدالوهاب اختار خريجين من القسم من دفعات مختلفة 2016 و2017 و2018، وبعدما قمنا بالتجمع في الدقي وصلنا إلى موقع التصوير في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث استغرق عملنا 12 ساعة تقريبا، لمراجعة نطق اللغة العبرية مع الممثلين وتحفيظهم الجمل التي سيلقونها أمام الكاميرا أثناء التصوير، ونراجع النطق أكثر من مرة مع الممثل حتى يجيده ثم يقوم بالتصوير".

وتابع: "بجانب الترجمة شاركت في التمثيل كقائد دبابة إسرائيلية في أحد المشاهد، التي كنت أحذر فيها جنودا إسرائيليين خلال إحدى المعارك".

واختتم سليمان حديثه: "سعيد جدا بالتجربة التي أعتبرها قوية واستفدت منها على الجانب الشخصي واكتسبت خبرة كبيرة للعمل في فيلم يتطرق لجانب وطني يخدم البلد، حيث إنني كنت أحلم بالمشاركة في فيلم ولاد العم لكن كنت صغيرا حينها".

وفيلم "الممر" تأليف وإخراج شريف عرفة، شارك في كتابة الحوار إلى جانب أغاني الفيلم الشاعر أمير طعيمة، وبطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج.