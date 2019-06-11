تنطلق فعاليات الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد المقبل، بفندق الماسة بمدينة نصر.

ويشارك في الدورة 14 رئيس اتحاد مقاولات أفريقي وعربي و500 قيادة تنفيذية لكبرى الشركات ومؤسسات التمويل وبمشاركة حكومية موسعة.