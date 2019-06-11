قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد قرر عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل وخالد أبوبكر، أن المقر الحكومي هناك قد أصبح جاهزا وسيتم تسلمه لمجلس الوزراء خلال الشهر الجاري على أن يتم عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء فيه خلال الشهر المقبل، موضحا أن الاجتماع سيكون بداية لانطلاقة جديدة للمدينة وحتى تأخذ وضعها كإحدى المدن التي تم تخطيطها تخطيطا علميا مختلفا تماما عن التخطيط السابق للساحل الشمالي.