عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة موقف المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن هناك عدداً من الملفات المهمة على أجندة الأولويات، مثل تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضي المتعدي عليها، وإزالة مخالفات البناء، وعدم السماح باي مخالفة مرة أخرى، وكذا طلاء المباني، وملف النظافة، ورفع المخلفات، مع الاهتمام بالخدمات اليومية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة والبالغ عددها 260 مشروعاً بتكلفة تقدر بنحو 12,5 مليار جنيه، فضلاً عن 217 مليون دولار، وذلك في مجالات متنوعة بواقع 45 مشروع مياه الشرب، و72 مشروع صرف صحي، و56 مشروع تعليم، و16 مشروع إسكان، و3 مشروعات في شباب ورياضة، و30 مشروع صحة، و35 مشروع طرق، و3 مشروعات ري.

كما تناول عرض محافظ الجيزة الإشارة إلى المشروعات القومية الكبرى بالمحافظة وفي مقدمتها، مشروع مترو الأنفاق (الخط الثالث، المرحلة الثالثة) الذي يتم بتكلفة تصل إلى 420 مليون يورو، ومشروع تطوير المتحف المصري الكبير بتكلفة 18 مليار جنيه، ومشروع الإسكان الاجتماعي بجرزا العياط بتكلفة 350 مليون جنيه، هذا فضلاً عما يتم اعتماداً على الموارد الذاتية للمحافظة مثل نفق النهضة بتكلفة 406 ملايين جنيه، ومشروع تغطية ترعة المنصورية بتكلفة 505 ملايين جنيه.

وفيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، أشار اللواء أحمد راشد إلي الموقف التنفيذي المتعلق بأهم المشروعات وفي مقدمتها مشروع توسعة محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف م3/يوم على مرحلتين، وتقدر طاقة المحطة في المرحلة الأولي بنحو 80 ألف م3/يوم، والذي تم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولي منه في 15 مايو 2019 وأخد عينات بحي جنوب الجيزة استعدادا لإجراءات التشغيل النهائية.

محافظ الجيزة: أي طوبة مخالفة يتم إزالتها على الفور ولن نسمح بتكرار ما سبق من مخلفات المباني

كما سلط المحافظ الضوء على مشروع محطة مياه الحوامدية، بطاقة 70 ألف م3/يوم وتنفذ على مرحلتين كل منها 35 ألف م3/يوم، والذي تم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولي منه في 1 مايو 2019، هذا إلى جانب مشروع محطة صرف صحي نكلا والأخصاص وكفر حجازي والتي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها في 17 أكتوبر 2018، فضلاً عن محطة صرف صحي أطفيح والتي تم تشغيلها في 1 مارس 2019.

كما استعرض محافظ الجيزة تقريراً حول موقف تقنين استرداد أراضي الدولة بالمحافظة حتى مطلع يونيو الجاري، مشيراً إلى أن إجمالي عدد طلبات التقنين بلغ 15199 طلباً، منوهاً إلى أن إجمالي الحالات الصالحة للتقنين تبلغ 1971 حالة.

وفيما يخص طلاء واجهات المباني، أشار المحافظ إلي أن إجمالي عدد العقارات التي تم طلاء واجهاتها على مستوي أحياء المحافظة وصل إلى 324 عقاراً.

وفيما يتعلق برفع مخلفات الهدم والبناء المتراكمة منذ عدة سنوات، أوضح محافظ الجيزة أنه تم رفع 127798 طناً من 56 موقعاً، وجار العمل على إزالة ورفع المخلفات في 19 موقعاً آخر.

كما أكد المحافظ أنه أي طوبة مخالفة يتم وضعها حالياً في المحافظة يتم إزالتها على الفور، مشدداً على أنه لن يتم السماح بتكرار ما سبق من مخالفات في المباني، مشيراً إلى أن أعمال إزالات مخالفات البناء مستمرة بكافة أرجاء المحافظة منذ شهر 9/2018، مضيفاً أن حالات الإشغالات التي تم التعامل معها بلغت ما يزيد عن 20 ألف حالة.

مدبولي: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضي.. وإزالة المخالفات.. وطلاء المباني.. على أجندة الأولويات

وأستعرض المحافظ مشروعات رصف وتبليط الشوارع بالخطة الاستثمارية 2018/2019 للأحياء والمراكز، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم رصف طرق بموارد ذاتية وصلت تكلفتها إلى 155 مليون جنيه، كما تم اعتماد نحو 150 مليون جنيه بموارد ذاتية لتطوير الكباري لتحقيق سيولة وسلامة المرور، كما يتم مراجعة منظومة الإنارة بجميع الشوارع وإجراء الصيانة المطلوبة لكشافات الإنارة وعدادات التحكم بالفصل والأعمدة.

وفيما يخص الموقف التنفيذي لتعظيم الاستفادة وتنمية موارد الدولة من مشروع المحاجر، أوضح محافظ الجيزة أن المشروع حقق طفرة كبيرة في العائد تجاوزت نسبة 117%، بزيادة عن ذات الفترة من العام الماضي تجاوزت 23 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يُظهر جلياً دور جهاز المحاجر بالمحافظة في تعظيم الإيرادات المحصلة لصالح الخزانة العامة، ويُشير إلى أنها في ازدياد مستمر نتيجة الجهود المبذولة في هذا الشأن.