قال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن مديرية الصحة دفعت اليوم الاثنين، بما يقرب من 90 سيارة إسعاف مجهزة ومزودة بكافة الإمكانيات في محيط الحدائق والمنتزهات بكافة أرجاء المحافظة للتعامل مع أي حادث طارئ وتقديم الخدمة الطبية العاجلة خلال احتفالات المواطنين بعيد الربيع (شم النسيم).

كانت قد أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية استعدادا لعيد شم النسيم ووقف وقف الإجازات والراحات أثناء فترة الاحتفال بأعياد شم النسيم بالأقسام الوقائية على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، برفع حالة الاستعداد في جميع الإدارات البيطرية وتكثيف الحملات بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة الأسماك الطازجة والمملحة والفسيخ ومحال بيع وعرض اللحوم، بالإضافة لتواجد جميع المسؤولين أثناء الاحتفال في مواقع عملهم وخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية لضمان سلامة جميع المرافق وإيصالها للمواطنين.