قال الفنان محمد ممدوح، إنه وبالرغم من صعوبة وثقل الدور الذي كان يلعبه في مسلسله الأخير "قابيل" غير أنه ينجح في الخروج من شخصية الممثل بعد النوم لفترة كافية.

وأضاف "ممدوح"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه يقوم بتحضير الشخصية ودراستها بشكل جيد قبل الظهور أمام الكاميرا ولكنه ما إن يفرغ من التمثيل وتصوير المسلسل يعود مرة أخرى كشخص طبيعي: "بتعايش مع الأمر وفي النهاية الموضوع هيعدي وهرجع بني أدم تاني أشوف حياتي وأهلي".

مسلسل "قابيل" عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، والعمل من بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، أمينة خليل، علي الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين، فاطمة ناصر، عارفة عبد الرسول، وتأليف كريم يوسف، وأشرف نصر، وإخراج كريم الشناوي.