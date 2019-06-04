تبدأ أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل قابيل بذهاب آدم "محمد فراج" إلى المستشفى الموجودة بها صفية "عارفة عبدالرسول" والدة صديقه عمر "علي قاسم" لقتلها حتى لا تعترف بسره أمام الشرطة وذلك قبل أن يصل إليها الضابط طارق "محمد ممدوح".

واستطاعت سما "أمينة خليل" أن تفلت من المكيدة التي دبرها لها آدم لقتلها بجرعة مخدر زائدة حتى لا تفشي سره، خاصة بعدما علمت أنه قتل صفية والدة عمر بالمستشفى كما استطاع طارق أن يطارد آدم أثناء خروجه من المستشفى ولكنه يفشل في القبض عليه ويضطر إلى دهسه بالسيارة لإيقافه، فيطلق عليه آدم النار ويصيبه قبل أن ينجح طارق في قتله بالنهاية، وتأتي التهيؤات مرة أخرى له ويرى زوجته المتوفاة سارة "روزالين البيه".

وانتهى المسلسل نهاية مفتوحة وغامضة بدون توضيح ما حدث لطارق بعدما أطلق عليه "آدم" النار أثناء مطاردته له في مشهد النهاية، كما تنجح سما في الهرب خارج مصر عن طريق الهجرة غير الشرعية وذلك بعدما استحوذت على أمواله.