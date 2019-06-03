على مدار 29 يومًا تابع الجمهور أحداث المسلسلات المشاركة في موسم الدراما الرمضانية باهتمام شديد، منهم أعمال ربحت الرهان من الحلقات الأولى ونجحت في جذب الجمهور حتى النهاية، وأعمال أخرى خسرت الرهان من البداية، ومن الأعمال التي حققت ردود أفعال إيجابية "قابيل" للمخرج كريم الشناوي.

من إجمالي 23 عملا دراميا عرض خلال الموسم الحالي، اختار الناقد محمود عبد الشكور 3 أعمال باعتبارها الأفضل وهم "بركة" و"زى الشمس" و"قابيل"، موضحا: "(بركة) معالجة ذكية ومختلفة، ابن البلد يلعب بمهارة وخفة ظل مع الكبار، عودة مميزة للبطل الإيجابى المفقود، على الزيبق ينازل المماليك الجدد، (زى الشمس) مزيج مشوق بين تقلب العواطف، وغموض الجريمة، و(قابيل) دراما بوليسية ونفسية لافتة"، وذلك ما وفقا لما قاله "عبد الشكور" عبر حسابه على "فيس بوك".

بينما اختار "عبدالشكور"، كريم الشناوي مخرج مسلسل "قابيل" ليكون أفضل مخرج، أما عمرو سعد أفضل ممثل عن دوره في "بركة"، وحنان مطاوع أفضل ممثلة عن دورها في "لمس أكتاف"، أفضل ممثل فى دور مساعد ماجد المصرى في "زلزال" وهادي الجيار في "ولد الغلابة"، وأفضل ممثلة فى دور مساعد ريهام عبد الغفور وسوسن بدر في "زي الشمس"، وإنجي المقدم في "ولد الغلابة".

واختار الناقد أندرو محسن مسلسل "قابيل" ليكون أفضل الأعمال الدرامية، بالرغم من وجود نقاط ضعف في النصف الثاني من المسلسل على حد تعبيره، متابعا، عبر حسابه على "فيس بوك": "محمد ممدوح عامل أداء كويس جدًا، وفي اختلاف واضح بين أداؤه بمرور الحلقات، لما كان ظابط بيحقق في قضية وبعدين لما بيتحول لمُطارد، وبيعترف بمرضه، كل مرحلة بيبان فيها إحساسه بالشخصية، وفي الوقت نفسه لما بيحب يقلب ظابط قدام اللي بيحقق معاهم بيعمل ده بمنتهى الإقناع، وكنت كتبت قبل كده عن الجميل من علي الطيب قصاده، والتفاهم اللي بينهم كان مميز جدًا على الشاشة".