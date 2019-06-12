توجت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الفنان البلجيكي يوريس فان دو مورتل بجائزة النيل الكبرى الممنوحة من بينالي القاهرة الدولي وذلك في دورته الثالثة عشر والتي تحمل عنوان نحو الشرق.

ونال جوائزه الخمسة الأخرى كل من صادق الفراجي (العراق)، كيم هيتشيون (كوريا الجنوبية)، بريجيت كوفانس (النمسا)، أيمن يسري (الأردن) وأحمد البدري (مصر).

كما كرمت أعضاء لجنة التحكيم الدولية للمسابقة المصاحبة والفرنسي العالمي جيرار جاروست ضيف الشرف الذي جاء اختياره كأحد فعاليات احتفالات عام مصر – فرنسا وذلك على مسرح الأوبرا الصغير وبحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان إيهاب اللبان القوميسير العام وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة من الفنانين المصريين والأجانب والنقاد والمهتمين.

مصر والعراق والأردن وكوريا والنمسا تفوز بجوائز البينالي والنيل الكبرى لبلجيكا

وأكدت عبد الدايم أن بينالي القاهرة الدولي عاد بحالة من التوهج في ساحة التشكيل العالمي بعد توقف استمر ثماني سنوات موجهة التحية لكل من ساهم في إقامة هذه الدورة من البينالي التي أكدت القدرة المصرية على اجتياز التحديات.

وزير الثقافة سلمت جوائز الدورة 13 من بينالي القاهرة الدولي

يشار إلى أن بينالي القاهرة الدولي انطلقت أولى دوراته عام 1984 وتوقف في 2010 بعد إقامة 12 دورة ثم اتت دورته الثالثة عشر لتحمل عنوان نحو الشرق وتتواصل حتى 10 أغسطس بمشاركة 78 فنانا عالميا من 52 دولة.

وتحتضن معروضاته قاعات قصر الفنون، متحف الفن المصري الحديث ومجمع الفنون بالزمالك كما يشارك بها 13 دولة أفريقية ضمن الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتم زيادة قيمة وعدد جوائزها لتصبح 6 جوائز بقيمة مليون جنيه منها 250 ألف جنيه لجائزة النيل الكبرى وخمس جوائز قيمة كل منها 150 ألف جنيه وضمت لجنة التحكيم كل من النمساوية فليسيتاس تون هونشتاين (رئيسا) وعضوية كل من الفرنسية كاترين دافيد، الأمريكية إميليا جونز، الإسبانية تيريسا جرانداس والفرنسية أنابيل تينيز.