مخرج "قابيل": "بحب أسيب الممثلين براحتهم قدام الكاميرا"

قال المخرج كريم الشناوي، إنه من المخرجين القلائل الذين يتركون الفنانين يبدعون أمام الكاميرات دون التدخل "أنا بحب أسيب الممثلين براحتهم".

وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الظلام الكثير في عمله الأخير "قابيل" جاء بسبب طبيعة القصة والمسلسل أجبرته لإخراج العمل بذلك الشكل في النهاية.

مسلسل "قابيل" عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، والعمل من بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، أمينة خليل، علي الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين، فاطمة ناصر، عارفة عبد الرسول، وتأليف كريم يوسف، وأشرف نصر.