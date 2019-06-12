نشرت وزارة الدفاع المصرية، على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو توضح تفاصيل لقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري.

وأكد القائد العام خلال لقائه أن الحرب على الإرهاب بالمنطقة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على التنظيمات الإرهابية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها على كافة المستويات، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين وتطلعه أن تشهد المرحلة الحالية مزيداً من التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية مقدماً التهنئة للفريق أول كينيث ماكينزي بمناسبة توليه القيادة المركزية الأمريكية متمنياً له دوام التوفيق في المرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية على دعم بلاده لمصر وقواتها المسلحة في الحرب على الإرهاب، وأشاد بما حققته من نجاحات ضد العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء، مؤكداً عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزي والوفد المرافق له، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين وعلى رأسها تدريبات النجم الساطع، وحضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.