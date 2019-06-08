يتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو، منذ مساء أمس الجمعة وحتى اليوم السبت؛ يظهر فيه وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار في أثناء مناوشة مع أحد المواطنين الجزائريين بمطار أورلي في باريس.

يظهر "نزار"، في الفيديو، وهو في بهو المطار يجر حقيبته، قبل أن يفاجئه أحد الشباب واصفا إياه "بالقاتل" و"المجرم"، حتى استدار الجنرال المتقاعد وحاول الاعتداء على الشاب باستعمال عصا يرتكز عليها، حسبما نشرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، وأصابت إحدى الضربات الشاب.

الشاب الجزائري اتهم "نزار" الذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1993، بالمشاركة في "تقتيل الجزائريين" في أثناء الفترة التي عرفت بـ"العشرية السوداء"، وهي التهم التي ينفيها نزار الذي يرى فيه أنصاره "منقذا للجمهورية الجزائرية" من المتشددين، حسب ما نشر موقع "روسيا اليوك"،

وكان خالد نزار يشغل منصب وزير الدفاع في الجزائر عام 1991، وهو العام الذي عُرف بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، ودخلت بعدها الجزائر مرحلة من العنف الدموي استمرت لأكثر من عشر سنوات.