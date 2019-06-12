بعد إشادات الجمهور والنقاد.. فيلم "الممر" تريند علي "تويتر"

دخل فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وبطولة النجم أحمد عز، قائمة "تريند" الأكثر تداولاً بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد إشادات الجمهور والنقاد بمستوى الفيلم، وتحقيقه لإيرادات مرتفعة منذ طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتناول "الممر" فترة النكسة عام 1967 وما تبعها في إطار درامي عسكري، حيث يرصد أثر هذه الفترة على الشعب والجيش، وكيفية تحويل الجنود حالة الانهزامية التي تملكتهم آنذاك إلى طاقة إيجابية مشحونة بالأمل والانتصار.

ويشارك في بطولة "الممر" أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد، وضيوف الشرف، شريف منير، وهند صبري، من تأليف وإخراج شريف عرفة.