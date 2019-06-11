قال النجم أحمد عز إنه أُصيب بخدوش بسيطة في الذراعين والقدمين، أثناء تصوير "فيلم الممر"، مضيفًا: "الدوبلير اللي كان معانا، أصيب بكسر في فقرات الظهر، وسافر ومكملش معانا، من تاني يوم تصوير".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه يحب تجسيد هذه المشاهدة خاصةً مع وجود التأمين: "مش بطولة إني أعمل المشاهد الخطيرة واتكسر وأعطل تصوير الفيلم".

وتابع، أنه قرأ مذكرات هزيمة 1967، من أكثر من شخص عاصر هذه الأحداث، لكي يعي الفيلم جيدًا: "كنا عاوزين نعمل حاجة موثقة والناس ترجع لها، ومكنش في رقابة خالص".

وواصل: "أتمنى أن يكون الممر حالة جديدة في السينما، وأن تختلف التقنيات والصور والفكر، وألا نتعامل مع العمل الفني بمنطق متسرع".

وأردف: "اتربيت على إيد أفلام يحيى الفخراني وعادل إمام وأحمد زكي وغيرهم، ولسه بشوف أفلام الأبيض والأسود بنفس الحب، وهو ده الفنان الناجح، اللي تتفرج على أفلامه من بدايته".

وأوضح: "الأفلام التي تتبع ثقافة (اتعشت)، بتعمل فرقعة، لكن مش بتعمل ريادة".

كما وجه "عز" الشكر لضباط وجنود القوات المسلحة، الذي ساهموا في إنجاح الفيلم: "شالونا على أكتافهم الفترة بتاعة الفيلم كله، من المعايشة حتى انتهاء التصوير".