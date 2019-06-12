بسبب "ترامب".. صدور مذكرة تحذير للجيش الأمريكي

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، الثلاثاء، مذكرة إلى جميع موظفي "البنتاجون" يطالبهم الحفاظ على الحيادية السياسية، بعد مزاعم عن طلب البيت الأبيض إبقاء سفينة حربية تحمل اسم السناتور جون ماكين بعيدا عن أنظار الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة لليابان.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال شاناهان في مذكرته التي وصلت إلى موظفي "البنتاجون" والمسؤولين العسكريين خارج البلاد "جميع موظفي وزارة الدفاع، سواء كانوا من الجنود أم الموظفين المدنيين، يقسمون اليمين من أجل حماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه"، "مهمتنا في الدفاع عن الأمة وحمايتها غير مسيّسة".

وأكد شاناهان، الأحد، أن البيت الأبيض طلب إبقاء المدمّرة "جون ماكين" بعيدا عن ناظري الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته اليابان، باعتبار أن السناتور ماكين كان من أشد منتقديه، واتصل فريق الرئيس بالأسطول السابع الأمريكي المتمركز في اليابان وأعطى "توجيهاته بأن يتم حجب - يو أس أس جون أس ماكين- عن المشهد".

وعندما سئل عن المذكرة قال شاناهان للصحفيين "ما أردت فعله بعد الحالة المتعلقة بماكين هو تذكير الجميع أننا لن نقوم بتسييس الجيش"، ولفت إلى أنه "ليس من الخطأ التذكير بذلك".

يذكر أنه كانت لترامب علاقة سياسية صدامية مع ماكين بطل حرب فيتنام الذي توفي في أغسطس الماضي بعد إصابته بسرطان في الدماغ، وكان ماكين يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة وترشح مرتين للرئاسة، وسحب دعمه لترامب في انتخابات عام 2016 ومنع تمرير نظام ترامب الصحي في الكونجرس عام 2017.

وبالرغم من وفاة ماكين إلا أن ترامب استمر بالإعراب عن مشاعره تجاهه بشكل واضح، حيث قال "لم أكن يوما من المعجبين بماكين ولن أكون أبدا"، وحينما خرجت إلى العلن المزاعم بشأن طلب البيت الأبيض حجب المدمّرة ماكين عن الأنظار، أكد ترامب أنه لم يأمر بذلك، مضيفا أن من "آخر اهتماماته" أن كان هناك مدمرة تابعة للبحرية تحمل اسم ماكين.