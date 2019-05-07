قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن موازنة التأمين الصحي في موازنة الوزارة الجديدة للعام المالي 2019 /2020 لا تكفي لتنفيذ المخطط المطلوب في القانون الجديد للتأمين الصحي، بتنفيذ المنظومة الجديدة في أربع محافظات.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة موازنة وزارة الصحة والسكان وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة.

وأكدت وزيرة الصحة، أن مبلغ 661 مليون جنيه لا يكفي لبناء مستشفى سرير 100، فكيف يمكن أن يكفي هذا المبلغ للتأمين الصحي بأربع محافظات، موضحة أن التنفيذ يحتاج إلى اعتماد جهات وتأهيل قوى بشرية وميكنة بجانب التشغيل وعقود الأمن والنظافة والصيانة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن تكلفة صيانة 30 مستشفى فقط تتكلف 205 ملايين جنيه، وأضعاف المبلغ لبنود التشغيل والأدوية، مؤكدة عدم قدرتها على تنفيذ ما ورد في مشروع التامين الصحي الجديد وتنفيذه في مرحلته الأولى بأربع محافظات بـ2661 مليون جنيه فقط. وأضافت: "يا تعدلوا قانون التأمين الصحي، يا تعدلوا الميزانية".