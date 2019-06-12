تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الأعمال الانشائية بمستشفي نجع حمادى ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يرافقه عدد من القيادات التنفيذية .

بدأت الجولة، بتفقد محافظ قنا الأعمال الإنشائية بمستشفى نجع حمادي والمقامة على مساحة 4560 م2 بتكلفة مالية تصل إلى 310 ملايين جنيه.

وأوضح محافظ قنا، أنَّ المستشفى سوف تضم 126 سريرًا (73 سرير إقامة – 12 سرير عناية مركزة – 15 سرير عناية حديثي ولادة – 18 سرير لقسم النساء والولادة – 4 أسرّه إقامة حروق – 4 أسرّه عناية حروق ),

ولفت إلى أن المستشفى سيضم قسم للاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة وقسم العلاج الطبيعي وقسم الحضّانات وقسم العمليات الجراحية (5 غرف عمليات – 8 أسرّه للإفاقة) وقسم الغسيل الكلوي، إضافة إلى 34 ماكينة غسيل و4 معامل وصيدليتان ومكاتب إدارية واستراحات الأطباء والممرضين.

كما تابع محافظ قنا، إنشاءات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 300 ألف متر مربع والتي جرى تخصيصها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة 13 مجمعًا صناعيًا بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية؛ بهدف دعم قطاع الصناعة.

وأشار إلى أنَّ المجمع سيضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط، مبينًا أنَّه جرى تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 مترًا و480 مترًا.

وأضاف محافظ قنا، أنَّ التكلفة الاستثمارية للمجمع تصل إلى نحو 700 مليون جنيه ويوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة أخرى غير مباشرة.