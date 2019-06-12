غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، السفير سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دوريًا بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه جرى إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية سامح شكري على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى تونس، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعلن أنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق.

ويأتي اجتماع تونس استكمالًا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس 2019.