نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، مساء أمس، الاحتفالية الخاصة بمشروعات تخرج قسم إدارة الإعلام، بمكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والإعلامية والفنانة إسعاد يونس، والإعلامي عمرو الليثي، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والسباح العالمي عمرو السوهاجي، المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، ومحمد مراد مخرج برنامج صاحبة السعادة، حيث تم تكريم عمرو الليثي وإسعاد يونس.

وقالت "مكرم"، إن الوزارة تتعاون مع الإعلام من خلال برنامج "مصر تستطيع، الذي يبرز العلماء المصريين في الخارج، مبينة أنَّ البرنامج دليل على إمكانية تعاون الإعلام مع الدول، وإن الإعلام له خاصية هامة في الوقت الذي تمر به مصر في الحروب التي تحيط بمصر.

ووجهت وزيرة الهجرة، تحية تقدير إلى الإعلام المحترم والإيجابي والذي يقدمه كل من عمرو الليثي وإسعاد يونس، لما يقدماه من إعلام هادف يرتقي بالمشاهد.