يستعد الإعلامي عمرو الليثي، لتقديم أولى حلقات برنامجه الإذاعي الجديد "رمضان النجوم"، والذي يذاع على الهواء على محطة "نجوم إف إم" يوميًا طوال شهر رمضان المبارك في الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة من الأحد إلى الخميس وتذاع الحلقة الأولى الإثنين أول رمضان.

وتعتمد فكرة البرنامج على استضافة نخبة من نجوم الفن والمجتمع في كل المجالات والمساهمة في تحقيق أمنيات المواطنين خلال هذا الشهر الكريم، مع إجراء مداخلات للمواطنين على الهواء مباشرةً والمساهمة في إدخال السرور والفرحة على قلوبهم، حسب بيان أصدره "الليثي" اليوم.

ويقدم البرنامج مجموعة متنوعة من الجوائز على الهواء طوال شهر رمضان ومنها "رحلات عمرة و حج، شقق، علاج غير القادرين، عمليات قلب مفتوح، عمليات عيون، تجهيز عرائس والمساهمة في الإفراج عن الغارمات".

ومن المقرر أن يذاع البرنامج خلال شهر رمضان على إذاعة "نجوم إف إم" في الواحدة ظهرًا من الأحد إلى الخميس.