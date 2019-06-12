أعرب المخرج بيتر ميمي عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "كازابلانكا" على مستوى آراء الجمهور والنقاد، وذلك بعد طرحه بموسم عيد الفطر في دور العرض السينمائي، وتصدّره إيرادات أفلام العيد بعد تحقيقه لما يزيد عن 36 مليون جنيه مصري.

وقال ميمي لـ "الوطن" إنّه كان يريد تقديم فيلم مختلف عن "حرب كرموز"، الذي حقق نجاحا كبيرا العام الماضي، ووجد ضالته في "كازابلانكا" الذي تدور أحداثه في فترة زمنية معاصرة، عكس الفيلم الأخير الذي دار في حقبة زمنية قديمة، فضلا عن كون فيلمه الجديد فيلم شارع مثلما نقول باللهجة الدارجة، إذ تم تصويره بين الإسكندرية والمغرب، بحسب قوله.

فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنش، وتأليف هشام هلال.