كشف شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أسباب ظهور قناة "تايم سبورت"، الخاصة بمتابعة بطولة الأمم الأفريقية، على تردد القناة الثانية، منذ ساعات.

وقال "أبو عميرة"، لـ"الوطن" إنَّ الهدف من نقل "تايم سبورت" إلى القناة الثانية، هو وصولها إلى أكبر قطاع من الجمهور لمتابعة "الأمم الأفريقية"، متابعًا أنَّ هذا يُعد حقهم المشروع.

ولفت عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أنَّ الإريال الأرضي "الأنلوج" أسعاره لا تتجاوز 30 جنيهًا، مبينًا أنَّه يمنح للمُشاهد صورة جيدة لكنها لن تكون بتقنية الـ"HD".

وأوضح "أبو عميرة"، أنَّ أسعار الإريال الديجيتال الداخلي سيكون متاح للجمهور بسعر 400 جنيه، بينما الإريال الخارجي سيكون بسعر 700 جنيه، مؤكّدًا أنَّ الصورة عالية الجودة بتقنية "إتش دي"، ومُتاحة للجمهور في المنافذ التابعة للهيئة الوطنية للإعلام اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وأضاف عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أنَّ وجود القناة من خلال الإريال الأرضي والديجيتال، يؤكّد حرص التليفزيون المصري على وصول إلى الجمهور بمختلف فئاته المختلفة.