توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنّ يسود غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أنّ تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي.

القاهرة 35 درجة 23

الإسكندرية 28 21

مطروح 28 20

سوهاج 35 25

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 26