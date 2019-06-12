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انطلاق منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

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النائبة هيام حلاوة تقترح تعيين امرأة في منصب نائب رئيس الجمهورية

النائبة هيام حلاوة تقترح تعيين امرأة في منصب نائب رئيس الجمهورية

محافظ الفيوم يشهد اللقاء الجماهيري للقضاء على ختان الإناث

محافظ الفيوم يشهد اللقاء الجماهيري للقضاء على ختان الإناث

رئيس "دسوق" يتابع حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

رئيس "دسوق" يتابع حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. 6 ضوابط بقانون العمل الجديد

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. 6 ضوابط بقانون العمل الجديد

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني

وكيل "صحة الشرقية" يتفقد لجان امتحانات دبلوم التمريض

وكيل "صحة الشرقية" يتفقد لجان امتحانات دبلوم التمريض

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بالفيديو| "عصر جديد".. الأغنية الرسمية للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

بالفيديو| "عصر جديد".. الأغنية الرسمية للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

بعد شحن مليون هاتف.. 8 معلومات عن نظام هواوي "هونج منج" الجديد

بعد شحن مليون هاتف.. 8 معلومات عن نظام هواوي "هونج منج" الجديد

الذهب يرتفع 7 جنيهات خلال ساعتين.. وعيار 21 بـ627 جنيها

الذهب يرتفع 7 جنيهات خلال ساعتين.. وعيار 21 بـ627 جنيها

نتيجة «أولى ثانوى» الأسبوع المقبل.. و«كل من حضر ناجح»

نتيجة «أولى ثانوى» الأسبوع المقبل.. و«كل من حضر ناجح»

بعد أحداث «يناير».. الداخلية تُولد من جديد

بعد أحداث «يناير».. الداخلية تُولد من جديد

«مواجهة العنف ضد المرأة».. شارع آمن لكل النساء

«مواجهة العنف ضد المرأة».. شارع آمن لكل النساء

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