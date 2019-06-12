وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأول، اليوم، على 6 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بحضور ممثلي وزارة العدل.

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة همام العادلي على الاقتراح المقدم من النائب محمد الزاهد بشأن إنشاء محكمة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بعدما أكد النائب محمد الزاهد عضو مجلس النواب أهمية إنشاء محكمة جديدة، لاسيما أن الحالية عبارة عن دور واحد فقط وكان في الأصل "حضانة"، لافتًا إلى أنه لا يسع المترددين على المحكمة، مبينا أنه يصل عدد المترددين على نيابة المرور إلى ألف فرد يومياً، ومتوسط المحامين المقيدين بالعاشر من رمضان 1000 محامٍ.

وأكد المستشار محمود سمير ممثل وزارة العدل الحاجة الفعلية لإنشاء محكمة جديدة بالعاشر من رمضان، لاسيما مع التوسعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك محكمة قائمة بالفعل لكنها قديمة وبمساحة 600 متر، موضحا أن هناك أرض مُخصصة لإنشاء أخري جديدة علي مساحة تزيد علي 4 آلاف متر وسيتم مخاطبة وزارة التخطيط في هذا الشأن.

وطالب شعراوي عبدالمنعم ممثل وزارة التخطيط،، بدراسة مبدئية للمحكمة المزمع إنشاؤها والتكلفة، والاستشارات الهندسية، والتراخيص وتكاليف السنوات التالية لإدراجها بالخطط.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح برغبة من النائب محمد الزاهد أيضا لميكنة الشهر العقاري التابع لقسم أول العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن تعديل المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأوصت الحكومة باتخاذ اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية في ضوء التعديل المقترح.