أشاد النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار وضمان عدم ارتفاع الأسعار، والتأكد الدائم من توافر السلع المختلفة في الأسواق، بخاصة الخضر والفاكهة، وأسطوانات البوتاجاز.

وأعلن "شيمكو" في بيان له اليوم، تأييده لتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي بالإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة تتضمن السعر والمواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك.

وأكد أنه لابد أن تكون هناك حملات تفتيش على ذلك، من مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق وأنه لن يجري السماح بأي تلاعب في الأسواق.

وطالب النائب محمد شعبان شيمكو من جميع الأجهزة التنفيذية المختصة التنفيذ الدقيق لهذه التعليمات التكليفات الواضحة والحاسمة من رئيس مجلس الوزراء لمواجهة جشع بعض التجار وقيامهم برفع أسعار العديد من السلع دون أي مبرر، مناشدا جميع المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات خاصة عدم تدوين الأسعار على السلع.