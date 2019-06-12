أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة اليوم مرت بهدوء ولم نتلقى أي شكاوى من داخل اللجان بخصوص مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وأضاف أنه لم يتم رصد أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المراقبين خلال مدة لامتحانات والتي استمرت لثلاث ساعات كما أنه لم يسمح لخروج الطلاب قبل انتهاء الموعد المحدد.

جدير بالذكر أنه تقدم للامتحان هذا العام بالمحافظة 907 طلاب بشعبتي العلمي والأدبي بالمدارس الحكومية والخاصة موزعين على 7 لجان بست مدن هم طور سيناء وبها لجنتين وشرم الشيخ ودهب ونويبع وأبورديس ورأس سدر.