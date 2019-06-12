حرر مراقبو امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، 9 محاضر غش لطلاب خلال امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم.

وحسب بيان أصدرته غرفة عمليات متابعة الامتحانات الرئيسية بديوان عام محافظة الشرقية، تحرر محضر لطالب ترك كراسة الامتحان وقفز من أعلى السور في أبوكبير، ومحضر لطالبة وقامت بتمزيق كراسة الإجابة.

كما ضبطت سماعة إذن ومحمول مع طالبين في لجنة كفرصقر يستخدمونه بغرض الغش، وكذلك محمول مع طالبة بنفس اللجنة بدون كاميرا.

وتم تحرير محاضر تصوير الامتحان في إدارات "غرب الزقازيق و شرق الزقازيق و أبوحماد و ديرب نجم ".