استبعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، تسريب امتحانات الثانوية العامة، كون أن هناك جهات سيادية وراء تحريك أوراق الامتحانات، موضحًا أن أي شخص يدَّعي تسريب الامتحانات ويطلب من الطلاب أموالا يُعد "نصابا علنيا"، على حد قوله.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه ما زالت العقوبات بالحبس والغرامة قائمة لكل من يقوم بالغش أو تسريب الامتحانات، كي يكون هناك إجراء رادع لكل من يقوم بذلك.

من ناحية أخرى، ذكر أن تطوير التعليم الابتدائي هو الاستثمار الكبير الذي تقوم به الوزارة، حيث إن الجيل حاليا الموجود في الصف الأول الابتدائي هو محظوظ، لأنهم يتلقون تعليما جديدا للغاية، كما تعمل الوزارة على الاستعجال في الانتهاء من المناهج الجديدة، وسيتم الانتهاء بالفعل من المناهج الجديدة لـ 12 سنة دراسيًا خلال عامين.