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نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات كليتي الحقوق والصيدلة

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات كليتي الحقوق والصيدلة

أكثر من 20 يوم إجازة "متصلة" رسمية وأسبوعية متبقية في 2019.. "أغسطس الأفضل"

أكثر من 20 يوم إجازة "متصلة" رسمية وأسبوعية متبقية في 2019.. "أغسطس الأفضل"

14 مرشحا يتنافسون في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا

14 مرشحا يتنافسون في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا

غدا.. انطلاق "شهر بدور" في المنيا للتوعية بأضرار ختان الإناث

غدا.. انطلاق "شهر بدور" في المنيا للتوعية بأضرار ختان الإناث

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الأوقاف تنظم "مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر" بـ"السيدة نفيسة"

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الذهب يرتفع 7 جنيهات خلال ساعتين.. وعيار 21 بـ627 جنيها

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