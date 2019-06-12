نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات كليتي الحقوق والصيدلة

تفقد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي الحقوق والصيدلة، رافقه فيها كلا من الدكتور مصطفى أبو عمرو، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل كباش، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد مبارك خلال جولته حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، وتوفير سبل الدعم والرعاية اللازمة، فضلاً عن تهيئة الجو الملائم والهدوء داخل اللجان حتى يتثنى للطلاب أداء الامتحانات على أفضل وجه، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة.