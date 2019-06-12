تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
4 بنوك تقدم قروضا بضمان المعاش.. تعرف على التفاصيل
مصر تدين الهجوم المسلح في مالي
عاجل| سعد الحريري يدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها السعودي
رجاء الجداوي: صحتي تحسنت.. وقلة شرب المياه وراء أزمتي الأخيرة
"علي محمد".. فريق إسرائيلي يجبر لاعبا مسيحيا على تغيير اسمه قبل ضمه
كارول سماحة: ترقبوا أغنيتي المصرية الجديدة آخر يونيو
اختيارات الوطن
سر اختيار كوبري "تحيا مصر".. كواليس الأغنية الرسمية لمنتدى أفريقيا لمكافحة الفساد
أكثر من 20 يوم إجازة "متصلة" رسمية وأسبوعية متبقية في 2019.. "أغسطس الأفضل"
بعد شحن مليون هاتف.. 8 معلومات عن نظام هواوي "هونج منج" الجديد
الذهب يرتفع 7 جنيهات خلال ساعتين.. وعيار 21 بـ627 جنيها
افتتح المنتدى الأفريقي.. تعرف على المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد
نتيجة «أولى ثانوى» الأسبوع المقبل.. و«كل من حضر ناجح»
الأكثر قراءة
زوج "طبيبة الساحل" يكشف سبب وفاتها فجأة بعد تخديرها 3 حالات
بالترددات | القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019
"النقل العام" تكشف سعر تذكرة أتوبيسات "كان 2019" بالقاهرة
مها أبو عوف توضح الحالة الصحية لأخيها "عزت": "بدأ يستجيب للعلاج"
بالفيديو| الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
طلاب الأدبي بالثانوية العامة عن امتحان الإنجليزي: "عُقدتنا"
حبس متهم بالإنجاب من شقيقته القاصر في السويس
أحمد "معيد عبري".. حلم بدور في ولاد العم فشارك كمترجم وممثل في "الممر"
نرمين الفقي: "الشائعات عرّفتني اللي بيحبوني بجد"
الصور الأولى لحادث "كوبري طرة".. والحصيلة الأولية: 14 قتيلا و9 مصابين
عاجل