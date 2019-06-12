مصر تدين الهجوم المسلح في مالي

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر لأسر ضحايا الهجوم المسلح، الذي استهدف إحدى القبائل بوسط مالي، ما أسفر عن وفاة نحو 95 شخصا.

وأكد حافظ، في بيان، وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب مالي الشقيق.