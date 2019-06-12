أعلنت شركة هواوي الصينية، عن توقيع 46 عقدًا تجاريًا لإنشاء شبكات الجيل الخامس حتى الآن في 30 بلدًا حول العالم.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنها أتمت عمليات شحن لأكثر من 100 ألف محطة قاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، مصنفة بأنها الأفضل في العالم.

وأوضحت الشركة أنها على أتم الاستعداد لدعم الخطط التنفيذية للصين، لنشر خدمات الجيل الخامس تجاريا للجيل الخامس.

وتعد شركة هواوي والمصنفة كأحد أبرز مؤسسات القطاع الخاص في الصين، ومقرها الرئيسي في جنوب مدينة شيزين الصينية، الشركة الرائدة في تزويد شركات الاتصالات حول العالم بحلول شبكات الاتصالات، وأيضا في مجال صناعة الهواتف الذكية.

ومنحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، الخميس الماضي تراخيص الاستخدام التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس إلى 3 شركات رائدة في مجال الاتصالات وهي (تشاينا تيليكوم)، و(تشاينا موبايل)، و(تشاينا يونيكوم)، بالإضافة إلى شركة (تشاينا برودكاستينج نتوورك).

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت إضافة شركة هواووي إلى القائمة السوداء، وحظر التعامل معها.