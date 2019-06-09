شنت مقاتلات قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن غارات جوية، اليوم الأحد، في محافظة حجة شمال غربي البلاد، أسفرت عن مقُتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير آليات قتالية ومخزن أسلحة تابع للمليشيات.

كما استهدفت مقاتلات التحالف، اليوم، في ثلاث غارات جوية مواقع للمليشيات، أحدها مخزن أسلحة جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية عبس، ما أسفر عن تدمير المخزن، وتكبيد المليشيا عددا من القتلى والجرحى.

ونفذت المقاتلات غارات جوية مماثلة استهدفت بها تجمعات المليشيا غربي مديرية حرض، حيث خلفت قتلى وجرحى، علاوة على تدمير عدد من العربات التابعة لها.