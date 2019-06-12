استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هجوم بعض المفكرين على الشيخ محمد متولي الشعراوي، مناشدًا بإعادة تدريس مناهج العلماء السابقين أمثال الشعراوي والشيخ عطية صقر، لمواجهة الحملة الشعواء التي يتعرض لها رموز الدين الإسلامي.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن هناك حملة شعواء للقضاء على الهوية، كما أن العلمانيين لم يتركوا رمزًا دينيًا إلا وأردوا القضاء عليه عن طريق التهكم والتقليل من شأنه.

وتابع: "يجب التعامل مع العلماء كأمثال عطية صقر على أنه أب لكل مصري، وليس عالما كبيرا من علماء الأمة".

وأضاف :" عمامة الأزهر يستحق أن يلبسها مثل هؤلاء العلماء، ومن لا يعرف تراث آبائه وأجداده لا قيمة له".