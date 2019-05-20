شدد الشيخ خالد الجندي، على أن "النذر" عبادة مكروهة في الإسلام، لأن العبد يكلف نفسه بواجب لم يوجبه الله عليه، "طول ما أنت نذرت لابد من إيفاء النذر مهما كانت المشاق، لأنه يظل دين يلقى الانسان به ربه يوم القيامة، فبلاش تنذر، اعمل الخير والصدقة من غير نذر".

وأوضح الجندي، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن النبي عليه الصلاة السلام غضب من التكلف في العبادة والإثقال على النفس بالعبادة، وقال الرسول: "من رغب عن سنتي فليس مني"، والنبي كان لا يشجع المسلم بالإثقال على نفسه في الطاعات، "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل".