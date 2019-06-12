أعرب الفنان إياد نصار، عن سعادته البالغة في مشاركته بفيلم "الممر"، الذي يُعرض حاليا بدور العرض، مؤكدا أن فيلم الممر يُعد مشروعا وطنيا قبل أن يكون فنيا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي.

وأضاف نصار، أن حالة السعادة من قبل الجمهور والمواطنين بفيلم الممر تؤكد حالة الانتماء التي يحتاج لها الوطن خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "كنت هكون مبسوط بالفيلم حتى لو مكنتش شاركت فيه، لكن أنا محظوظ بالمشاركة في هذا العمل الضخم، النجاح إحساس جميل خاصة أما يكون في خدمة الوطن".

ويتناول "الممر" فترة النكسة عام 1967 وما تبعها في إطار درامي عسكري، حيث يرصد أثر هذه الفترة على الشعب والجيش، وكيفية تحويل الجنود حالة الانهزامية التي تملكتهم آنذاك إلى طاقة إيجابية مشحونة بالأمل والانتصار.

ويشارك في بطولة "الممر" أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد، وضيوف الشرف، شريف منير، وهند صبري، من تأليف وإخراج شريف عرفة.