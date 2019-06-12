أتهم ولي أمر طالب بالمرحلة الثانوية، مراقبي لجنة "25"، ومقرها مدرسة الثانوية بنات في بنها، بالتسبب في ضياع ورقة إجابة نجله بامتحان اللغة الإنجليزية، اليوم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من كلا من "طرف أول"، (حسين ر.- مراقب بلجنة 25) ومقرها مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، و(إميل ف.- مراقب بذات اللجنة)، وطرف ثاني (محمد ع.- مدرس رياضيات)، حيث قرر الطرف الأول إثبات حالة لقيام الطالب عمر عبدالفتاح الطالب بالصف الثالث الثانوي، بتركة ورقة إجابة امتحان اللغة الإنجليزية على الديسك الخاص به، وانصرف وتم إجراء تحقيق للطالب بمعرفة رئيس اللجنة، ولم يتهم أي شخص بسرقة ورقة الإجابة.

وأقر الطرف الثاني أن الطرف الأول مسؤول عن ضياع ورقة الإجابة الخاصة بنجله.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1881 إدارى قسم ثان بنها، وتولت النيابة التحقيق.