دخل المهندس تيسير محمد النجار، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، في برنامج "كل يوم"، حيث ذكر أنه يبكي دائما عندما يسمع المثل القائل "من خرج من داره يقل مقداره".

وقال "النجار"، إنه مقدار السوريين في مصر محفوظ، وجميعهم يشعرون أنهم يعيشون بين أهلهم وناسهم، وهذا ليس غريبا على الشعب المصري، مضيفًا: "أحسن تعاطف لاقاه الشعب السوري كان في مصر"، كما أن هناك شبابا سوريين في مصر قاموا بعمل مشاريع ناجحة بجهودهم الذاتية دون أخذ أي قروض.

وأشار إلى أن الشعب السوري ليس فقيرا، فهناك طبقة وسطى واسعة جدًا وهناك أيضًا طبقة غنية والأموال معهم بالمليارات، وليسوا متواجدين في سوريا، وذلك ردًا على سؤال "السوريين اللي في مصر الأغنياء دول بيجيبوا فلوسهم منين".

وأوضح أن وزارة المغتربين ذكرت أن هناك 85 مليون سوري، بينهم 30 مليون قد غيروا جنسياتهم، و30 مليون متواجدون خارج سوريا، وفقط يوجد 25 مليون مواطن في سوريا، وهذا يعني أن ثلاثة أرباع الشعب السوري غادر وطنه.