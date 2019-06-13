ترصد "الوطن" سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 13 يونيو، في عدد من البنوك وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وسجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.45 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.44 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.44 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وسجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.43 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.