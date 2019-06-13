عاجل| إنقاذ 44 بحارا في هجوم عمان ونقلهم لأحد موانئ إيران

نجا 44 بحارا كانوا على متن ناقلتي النفط المستهدفتين في خليج عمان من الموت، ونقلوا إلى ميناء جاسك جنوب إيران، وأُصيب أحد أفراد طاقم الناقلة بإصابات طفيفة، بينما تسبب الهجوم في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم، وأنّ دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أنّ ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج، في حين أعلنت البحرية الأمريكية أنّها على علم بالحادث الذي وقع صباح اليوم في الخليج، وجار جمع المزيد من التفاصيل عن الحادث.