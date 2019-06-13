تفتح سينما الجمهورية بمدينة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أبوابها لعرض فيلم الممر لأهالي كفر الشيخ مجانا.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، أن هذا الفيلم وطني يتحدث عن مرحلة الحروب من عام 1956 إلى 1973، ويجسد ملحمة القوات المسلحة في الدفاع عن مقدسات وحماية الوطن، وقدرة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن.

أشار إلى أنها قصة وطنية حقيقية، حيث تقام 4 حفلات اليوم وغدا لعرض فيلم الحفلة الأولى بدايةً من الساعة 12 ظهرا حتى 2.30 عصرا، والحفلة الثانية من 3 عصرا إلى 5.30 مساءً، والحفلة الثالثة من 6 مساءً إلى 8.30 مساءً، والحفلة الرابعة من الساعة 9 مساءً إلى 11.30 مساءً بالمجان.

وأكد أن هذا أقل هدية نقدمها لأهالي محافظة كفر الشيخ، داعيا أبناء المحافظة لمشاهدة الفيلم للتعرف على تاريخ نضال قواتنا المسلحة الأبطال، متمنيا لهم مشاهدة طيبة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الفيلم من أهم الأفلام التي وصفت ملحمة القوات المسلحة المصرية، وأن الفيلم أكثر من رائع، وأن مصر محمية من جيشها العظيم، ويوصف للشباب اللذين لم يعاصروا هذه الفترة، وأن الفيلم يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي، ليوثق ملحمة قواتنا المسلحة وعظمة الشعب المصري الأصيل.