أعلن وزير التجارة الياباني، أنّه تلقى تقريرا عن تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب مضيق هرمز، وذلك حسب ما أفادت "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم، وأنّ دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أنّ ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج، في حين أعلنت البحرية الأمريكية أنّها على علم بالحادث الذي وقع صباح اليوم في الخليج، وجار جمع المزيد من التفاصيل عن الحادث.