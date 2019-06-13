كشفت وكالة رويترز للأنباء عن أنّ ناقلتي النفط المستهدفتين في خليج عمان صباح اليوم بطوربيد بحري، إحداهما كانت ترفع علم جزر مارشال والثانية علم بنما.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم، وأنّ دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أنّ ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج، في حين أعلنت البحرية الأمريكية أنّها على علم بالحادث الذي وقع صباح اليوم في الخليج، وجار جمع المزيد من التفاصيل عن الحادث.